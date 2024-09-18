台股8月大震盪，影響證券商獲利表現。臺灣證券交易所昨（18）日公布，全體證券商8月稅後淨利77.8億元，較7月減少33.6%，為今年來單月第三低；累計前八月稅後淨利738.69億元，仍較去年同期大幅成長超過七成。

全體證券商在7、8月獲利均繳出超過百億元佳績，惟8月遇上台股一度跌破2萬點大關衝擊，人氣大幅消退，成交量跟著下滑，影響券商自營及經紀業務。

據證交所統計資料，8月全體證券商稅後淨利77.8億元，較上月衰退39.41億元、幅度約 33.61%，以今年來看，僅高於元月的77億元、4月69.8億元；累計 1 至8 月全體證券商稅後淨利 738.69 億元，較去年同期成長 230.75 億元、增幅約 45.43%。

進一步看證券商三大業務支柱的表現。據統計，經紀業務方面，受8月台股大盤總成交值降至約 8.927 兆元，較上月驟減16.62%，使證券商經紀手續費收入較上月衰退，經紀業務獲利降至百億元以下，僅93.1億元，較7月減少11.5%之多。

累計本年度1至8月證券商經紀手續費收入，因大盤總成交值增加，獲利660.3億元，較去年同期成長72.9%。

自營部門方面，8月全體證券商出售證券利益及衍生工具利益較少，自營業務淨利降至3億元，較7月減少26.2億元、約 89.5%。不過，今年前八月自營部門仍是大豐收，累計獲利213.3億元，年成長22.7%。

承銷業務方面，8月淨利7.2億元則較上月成長4.4億元、約161.51%，亦較去年同期成長 13.33 億元、約 31.86%；累計今年來承銷業務獲利55.1億元，年成長31.8%。