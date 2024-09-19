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就市論勢／趨勢題材股 長線有戲
盤勢分析
美國聯準會今（19）日舉行利率決策會議，降息預期激勵美國道瓊、標普500指數近來創新高，不過科技股、費半指數則在7月初衝高後，持續處於盤整趨勢。
儘管市場期待中秋後變盤、加上美國消費數據正向，不過，利多與空方勢力抗衡，台股資金量縮，不利短期多方攻勢，配合市場對於聯準會決議的解讀，影響資金行情、景氣看法，市場充滿不確定性。
此外，蘋果新機驚喜不足，蘋果股價偏弱，整體美科技股盤弱，大盤上攻力道謹慎看待，趨勢題材股長線趨勢相對可期，宜採取波段回檔後分批買進策略。
投資建議
隨半導體漲多強勢股面臨賣壓，大盤亦見盤整，對大盤上攻力道謹慎。
不過，趨勢題材股具備低基期、業績與話題性，包括綠能環保、AI半導體擴廠效應的先進封裝設備、半導體周邊材料等，具備政策利多挹注、產業發展需求等優勢，仍可把握機會掌握進場投資，等候下波攻勢。
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