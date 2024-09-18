里昂香港投資論壇：法人對 AI 明年下半年需求存疑
里昂證券近日在香港舉行投資人論壇，發現大型投資人對人工智慧（AI）長線發展看法轉分歧。在台股中，里昂看好鴻海（2317）、廣達（2382）、台達電（2308）、大立光（3008）、國巨（2327）、致茂（2360）等個股，均給予「優於大盤」評等。
里昂指出，雖然多數投資人謹慎樂觀看待AI族群近期的股價反彈，但也有不少投資人懷疑2025年下半年後的AI需求是否可持續，認為明年此時AI供應鏈的股價將低於現在。
里昂指出，AI族群可能反彈，主要是因為Blackwell繪圖處理器（GPU）前置時間再度延長（今年第4季）、輝達
（NVIDIA）GTC大會（明年第1季）、台北國際電腦展（明年第2季），短線投資人很可能把握反彈時點。最樂觀的情境是，GPU缺貨一直延續到明年上半年，假設GPU需求一直持續，CoWoS產能滿載，有利於2026年的獲利。
不過，長線投資人會更謹慎看待AI周期，因為依據以往的科技股周期，在兩年多頭市場之後，通常跟著一年的下跌階段，因此這些投資人很可能在反彈時獲利了結。里昂認為，GPU的供給可能已超過實際的需求。
里昂指出，投資人認為，AI供應鏈中，短期最看好伺服器ODM廠如鴻海、廣達，將受惠AI出貨上升，也看好台達電受惠在AI電源領域的穩健增長、以及全新受惠資料中心及採用WiFi 7的商機。
在AI以外，預期鏡頭廠大立光、被動元件廠國巨等更具防禦力，如果AI明年趨緩，將受惠於資金輪動。另外，致茂半導體產能擴張，引起更多的關注。
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