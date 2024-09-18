全體證券商8月稅後淨利77.84億元、累計738.69億元

台灣證交所統計，8月全體證券商稅後淨利77.84億元，較7月衰退39.41億元、約33.61%。累計1至8月全體證券商稅後淨利738.69億元，較去年同期成長230.75億元、約45.43%。

8月大盤總成交值約8.927兆元，較7月減少16.62%，使證券商經紀手續費收入較7月衰退；8月自營的出售證券利益及衍生工具利益較少，使證券商自營業務淨利較7月衰退26.28億元、約89.54%；8月證券商承銷業務淨利則較7月成長4.49億元、約161.51%。

累計今年1至8月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；本期自營的出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長39.54億元、約22.74%；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長13.33億元、約31.86%。