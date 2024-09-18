台股震盪 全體證券商8月獲利降至77.84億元
據臺灣證券交易所統計，全體證券商8月稅後淨利77.84億元，受台股震盪影響，較7月減少33.61%；累計稅後淨利738.69億元。
8月全體證券商稅後淨利77.84億元，較上月衰退39.41億元、約33.61%；累計1至8月全體證券商稅後淨利738.69億元，較去年同期成長230.75億元、約45.43%。
8月台股大盤總成交值約8.927兆元，較上月減少16.62%，使證券商經紀手續費收入較上月衰退；8月自營的出售證券利益及衍生工具利益較少，使證券商自營業務淨利較上月衰退 26.28億元、約89.54%；8月份證券商承銷業務淨利則較上月成長4.49億元、約161.51%。累計前八月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；本期自營的出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長39.54億元、約22.74%；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長13.33億元、約31.86%。
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