臺灣優選成長高股息指數成分股定期審核結果出爐 納入這13檔
臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動將自2024年9月18日(星期三)交易結束後生效，亦即自2024年9月19日(星期四)起生效。
成分股納入：三陽工業（2206）、廣達（2382）、創見（2451）、可成（2474）、健鼎（3044）、材料-KY（4763）、天鈺（4961）、亞翔（6139）、啟碁（6285）、環球晶（6488）、南電（8046）、群聯（8299）、豐泰（9910）。
成分股刪除： 亞泥（1102）、瑞昱（2379）、國產（2504）、長榮航（2618）、京城銀（2809）、遠東銀（2845）、國票金（2889）、遠百（2903）、欣銓（3264）、大聯大（3702）、遠雄（5522）、群益證（6005）、億豐（8464）。
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