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外資雖賣超159億元 這3檔金融股竟獲大買、台新金則遭大賣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股18日收在21,678.84點，下跌171.24點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超159.24億元。台股示意圖。本報資料照片
台股18日收在21,678.84點，下跌171.24點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超159.24億元。台股示意圖。本報資料照片

台股18日收在21,678.84點，下跌171.24點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超159.24億元，統計買超個股發現，外資買超前三大都是金融股，新光金（2888）高居買超冠，外資買超82,029張，其次是買超中信金（2891）51,489張，不過，台新金（2887）遭外資賣超50,479張。

台股開低震盪，早盤以21,813.54點開出，一度翻紅拉升至21,859.16點，可惜買盤不繼，指數再翻黑，低點曾下滑至21,584.63點，終場以21,678.84點收盤，下跌171.24點，跌幅0.78%，失守月線、半年線。

三大法人合計賣超274.26億元，其中僅投信買超40.77億元，外資則是賣超159.24億元，自營商賣超（合計）155.78億元，其中自營商（自行買賣）賣超52.24億元，自營商（避險）賣超103.54億元。

統計外資買超個股前十大依序是新光金、中信金、開發金、長榮航、華航、陽明、萬海、富邦恒生國企正2、長榮、復華富時不動產等；買超前三名都是金融股，買超開發金19,539張，另外，航運股則有5檔，包括2檔航空股及3檔貨櫃股。

外資賣超前十大個股則依序是復華台灣科技優息、台新金、群益台灣精選高息、鴻海、聯電、國泰永續高股息、華邦電、日月光投控、華通、大華優利高填息30等。

三大法人 中信金 台新金 台股 外資 新光金

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