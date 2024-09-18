新股抽起來！這檔台積電概念股抽中可望翻倍賺 1張現賺13.2萬元
新股抽籤又來了，半導體設備廠華景電（6788）辦理增資，每股承銷價130元，18~20日辦理公開申購，預計24日抽籤，以收盤價262元計算，若是抽中可望翻倍賺，抽1張賺1張，將可望賺進13.2萬元，報酬率101.53%。
華景電主攻 AMC 設備市場，主要應用在先進製程市場，最大客戶為台積電（2330），受惠台積電先進製程產能持續擴產，帶動 AMC 設備需求，加上台積電3奈米產能的成長，使用華景電 AMC 設備需求也大增。
展望後市，法人認為，隨著台積電先進製程的擴展，使用 AMC 微汙染防治設備的需求跟著成長，看好華景電下半年營運可望較上半年成長，全年營運挑戰新高。
華景電辦理增資，10~20日進行申購，9月24日抽籤，承銷張數340張，每股承銷價130元，預計10月2日撥券；以18日收盤價262元計算，抽中1張現賺1張，因與承銷價的價差達132元，等於抽中可望落袋13.2萬元。
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