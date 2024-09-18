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失守月線、半年線…台股下跌171點 三大法人賣超274億元
台股18日開低，盤中雖一度小翻紅，可惜仍不敵賣壓，終場收在21,678.84點，下跌171.24點，跌幅0.78%，成交量3,280.55億元，三大法人賣超274.26億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超159.24億元，投信買超40.77億元，自營商賣超（合計）155.78億元，其中自營商（自行買賣）賣超52.24億元，自營商（避險）賣超103.54億元。
台股18日開低震盪，早盤以21,813.54點開出，一度翻紅拉升至21,859.16點，可惜買盤不繼，指數再翻黑，低點曾下滑至21,584.63點，終場收21,678.84點，下跌171.24點，失守月線、半年線。
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