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存股好處一堆…卻千萬不要說服別人執行？ 因為100％不會相信你

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意。圖／聯合報系資料照片
台股示意。圖／聯合報系資料照片

在開槓桿哥帳號之前，我已經存股存了10年，這段時間也很常在FB、IG私帳PO自己的對投資、存股的心得，不過據我所知願意一起存股的朋友一個都沒有。

這也很好理解，一開始少少幾萬塊的股息，要去讓其他人相信這件事的確沒什麼說服力，不過打從我決定開始存股的第一天，我就知道這個方法一定可行。

隨著股息越領越多，開始有一兩個朋友在問要怎麼樣才能一年領到這麼多股息？那時我意識到我的一言一行好像可以影響到自己身邊的人。

兩年多前因緣際會下開了槓桿哥帳號，初期也是自言自語了快3個月的時間，直到現在小有成果有將近7萬個願意看我內容的人。

當你主動跟身旁的人提及存股的好處，他們大概不會相信你。這本來就很正常，因為要「說服」其他人本來就是一件很困難的事。

最好的方法就是把你自己變成存股代言人，活出存股人該有的樣子，用自己的言行舉止讓周圍的人「信服」，這才是真正有用的方法。

最直接的方式就是讓自己的生活變得越來越好，時不時不經意的分享持續增加的股息跟市值對帳單，自然而然就會有人好奇，你是怎麼辦到的？為什麼每個月都能有一大堆被動收入可以領？

所以千萬不要去說服其他人，也沒有必要去做無謂的口舌之爭，就算贏了辯論比賽你的股息也不會多任何一毛錢。

與其浪費這些時間，倒不如好好充實自己的財商知識，或是增進本職學能多加點薪，想辦法讓下個月股息多領一點，這樣還比較實際些。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 股息

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