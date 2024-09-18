快訊

生食蝸牛釀禍！1985年「金蘭醬油家族」兩代五口慘死

大轉彎！民進黨妥協簽協商結論 同意立院20日開議

「不後悔來台！」陸艦艇長快艇闖淡水 未經許可入國罪判8月刑

聽新聞
0:00 / 0:00

新光金爆71萬張重挫！原來是有兩大賣壓 但中信金爆量漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

中信金（2891）公開收購案遭金管會駁回，新光金（2888）18日爆量重挫，終場成交量高達71萬1,251張，以12.3元收盤，跌幅7.86%，成交量高居個股冠軍，中信金則以33.6元收盤，漲幅2.75%，成交量居第二，達20萬7,597張；分析師指出，新光金大跌主要來自套利賣壓，加上失望性賣壓湧現所造成。

中信金公開收購新光金案，16日遭金管會駁回，中信金則是在17日發布40字重訊說明，強調「針對昨日金管會對本公司重大轉投資項目的指正，本公司將盡快重新修訂計畫，再送董事會核定。」市場推測，雙方合併案極可能捲土重來，最快本周五（20日）中信金董事會見真章。

新光金18日爆量重挫，早盤以12.7元開出，下跌0.65元，盤中一度下滑至12.2元，終場以12.3元收盤，下跌1.05元，跌幅7.86%；中信金則是以33.8元開出後一度拉升至34.25元，終場收在33.6元，上漲0.9元，漲幅2.75%；台新金（2887）以18.7元開低，一度下滑至18.1元，終場收18.2元，下跌0.65元，跌幅3.44%。

證券分析師張陳浩表示，造成新光金重挫有兩大賣壓，一是套利賣壓，一是失望性賣壓，他指出，原本中信金宣布公開收購時，就有套利的現象出現，外資及中實戶賣出中信金，買進新光金，現在中信金的收購案卡關，原本的套利者就反過來操作，賣出新光金，回補中信金，因此，兩家公司股價一跌一漲。

張陳浩認為，美國Fed降息在即，不管是降1碼或是2碼，有壽險的金融股都具有債券利益回沖的效應，看好金融股在現階段是一個值得留意的族群，尤其可以觀察包括國泰金（2882）、富邦金（2881）、新光金、中信金、台新金等。

中信金 新光金

延伸閱讀

搶親新光金還有戲？ 分析師推演中信金可能這樣做…

林伯翰發3大聲明 批中信收購否決使新光金股價暴跌7%

中信金股東快看！不准收購新光金、股臨會照開「還送超實用紀念品」…零股也能領！

中信金不放棄併購新光金 盤中放量股價兩樣情

相關新聞

存股好處一堆…卻千萬不要說服別人執行？ 因為100％不會相信你

已經存股存了10年，這段時間也很常在FB、IG私帳PO自己的對投資、存股的心得，不過據我所知願意一起存股的朋友一個都沒有。

新光金爆71萬張重挫！原來是有兩大賣壓 但中信金爆量漲

中信金（2891）公開收購案遭金管會駁回，新光金（2888）18日爆量重挫，終場成交量高達71萬1,251張，以12.3...

市場靜待 Fed 決策 台股跌171點收21,678點 台積電跌6元收941元

台股18日走勢向下震盪，失守月線、半年線，終場收21,678.84點，跌171.24點、跌幅0.7%，成交金額3,280...

生技小兵各挾題材強悍表態 買盤力挺、盤中四檔漲停

基亞（3176）細胞治療臨床獲准，18日股價強勢攻頂，並帶動相關概念股股價齊奔漲停，包括訊聯（1784）、訊聯基因（41...

Fed 要降息了 分析師喊買這些類股

美國聯準會（Fed）幾乎篤定將在台北時間周四凌晨宣布降息，市場預期降息2碼的機率升高，分析師認為，不管是降息1碼或是2碼...

金管會未同意中信併新光 三金搶親缺一角？新光金早盤股價大跌

因搶親而股價大漲新光金控，併購題材生變，今日跳空重挫開盤並爆出大量，但公開收購申請案被駁回的中信金股價反而大漲。新光金早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。