新光金爆71萬張重挫！原來是有兩大賣壓 但中信金爆量漲

中信金（2891）公開收購案遭金管會駁回，新光金（2888）18日爆量重挫，終場成交量高達71萬1,251張，以12.3元收盤，跌幅7.86%，成交量高居個股冠軍，中信金則以33.6元收盤，漲幅2.75%，成交量居第二，達20萬7,597張；分析師指出，新光金大跌主要來自套利賣壓，加上失望性賣壓湧現所造成。

中信金公開收購新光金案，16日遭金管會駁回，中信金則是在17日發布40字重訊說明，強調「針對昨日金管會對本公司重大轉投資項目的指正，本公司將盡快重新修訂計畫，再送董事會核定。」市場推測，雙方合併案極可能捲土重來，最快本周五（20日）中信金董事會見真章。

新光金18日爆量重挫，早盤以12.7元開出，下跌0.65元，盤中一度下滑至12.2元，終場以12.3元收盤，下跌1.05元，跌幅7.86%；中信金則是以33.8元開出後一度拉升至34.25元，終場收在33.6元，上漲0.9元，漲幅2.75%；台新金（2887）以18.7元開低，一度下滑至18.1元，終場收18.2元，下跌0.65元，跌幅3.44%。

證券分析師張陳浩表示，造成新光金重挫有兩大賣壓，一是套利賣壓，一是失望性賣壓，他指出，原本中信金宣布公開收購時，就有套利的現象出現，外資及中實戶賣出中信金，買進新光金，現在中信金的收購案卡關，原本的套利者就反過來操作，賣出新光金，回補中信金，因此，兩家公司股價一跌一漲。

張陳浩認為，美國Fed降息在即，不管是降1碼或是2碼，有壽險的金融股都具有債券利益回沖的效應，看好金融股在現階段是一個值得留意的族群，尤其可以觀察包括國泰金（2882）、富邦金（2881）、新光金、中信金、台新金等。