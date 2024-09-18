買盤觀望台指期壓低結算 台股跌171點失守半年線

台指期今天壓低結算，市場觀望美國聯準會19日凌晨的利率降息幅度，台股今天震盪走跌，終場下跌171.24點，收21678.84點，失守月線21802點和半年線21696點。

台指期今天結算，台股今天走勢震盪，午盤後電子族群賣壓加重，金融和代表中小型股的櫃買OTC指數翻黑，人工智慧（AI）概念股下挫，股價超過千元的高價股拉回剩「十三千金」。

終場加權指數下跌171.24點，收21678.84點，跌幅0.78%，失守月線和半年線，成交值新台幣3280.54億元。電子股終場跌1.24%，金融小跌0.05%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群跌1.48%，電機機電上漲0.91%，航運上揚1.21%，OTC指數跌0.78%。電子今天成交值占台股整體成交值比重約61.1%。

權王台積電終場跌0.63%，收941元；鴻海收174元，跌3.87%；聯發科收1105元，跌2.21%；大立光收2505元，跌4.57%；台達電收380元，跌1.43%。

AI伺服器概念股廣達收250元，跌1.57%；緯穎收1715元，下跌5.77%；緯創收101.5元，跌1.46%。

中信金不放棄併購新光金，將重新修訂計畫再送董事會，今天中信金股價放量達近20.76萬張，終場收33.6元，勁揚2.75%；新光金爆量逾71.12萬張，終場收12.3元，大跌7.87%。

電機機電族群回神，華城收622元、大漲7.8%，士電收216元、漲1.41%，中興電收167.5元、漲2.13%。

台新台灣IC設計動能ETF基金研究團隊指出，近期股市波動震盪，主要是不確定因素未除，包括市場擔憂美國經濟成長是否放緩、對美國聯準會降息幅度共識尚未凝聚、美國總統大選在即、中東戰事變化等。

分析企業基本面，台新研究團隊表示，獲利持續上修，財報表現優於預期，9月進入電子業旺季，供應鏈拉貨動能強勁；另一方面，預期9月可進入降息循環，股市有機會受市場資金推升。

觀察類股族群，台新研究團隊指出，AI應用可期，可帶動AI晶片使用量，第4季IC設計產業將進入傳統旺季，產業發展及獲利可續成長，長線成長動能可期。