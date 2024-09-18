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市場靜待 Fed 決策 台股跌171點收21,678點 台積電跌6元收941元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股 。圖／本報系資料照片
台股 。圖／本報系資料照片

台股18日走勢向下震盪，失守月線、半年線，終場收21,678.84點，跌171.24點、跌幅0.7%，成交金額3,280.5億元。另外，櫃買指數收跌0.7%。台積電（2330）收941元、跌6元。

貝萊德（BlackRock）與微軟（Microsoft）將聯手推出規模逾300億美元的人工智慧（AI）基金，用來建設資料中心和能源專案等基礎設施，進而推升重電能源族群勁揚，包括雲豹能源（6869）攻上漲停板作收，華城（1519）也收漲7.8%、亞力（1514）、中興電（1513）、森威能源（6806）、東元（1504）等也收紅。

中信金控（2891）日前公開收購新光金控（2888），金管會不同意後，不到24小時，中信金昨傍晚公告，要將金管會裁定緩議的公開收購計畫，盡快依金管會的要求重新修訂。金控股中，中信金漲2.7%、成交量逾20.7萬張，表現最為強勢；新光金則大跌7.8%、成交量71.1萬張，表現最為弱勢。

貨櫃三雄的長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）成交量紛紛逾1.1萬張以上，皆收漲1%至2%；航空族群的華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）；生技醫療族群的訊聯（1784）、鈺緯（4153）、中裕（4147）、松瑞藥（4167）、藥華藥（6446）、保瑞（6472）也紛紛走揚。

另外，科技族群大部分表現震盪整理，包括世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、創意（3443）、鴻海（2317）、智原（3035）、聯發科（2454）、英業達（2356）、廣達（2382）、勤誠（8210）等；值得注意的是，矽光子概念股走強，包括上詮（3363）、辛耘（3583）、汎銓（6830）攻上漲停板作收，華星光（4979）、波若威（3163）等紛紛勁揚。

法人提醒，除今日適逢台指期結算，本周還有FOMC利率決策會議、央行理監事會議、四巫日結算等多不確定因素，預期仍是量縮震盪格局，尤其FOMC利率決策會議後，行情波動可能才會放大，建議投資人採取分批進場的方式，並汰弱留強。

選股方向建議以AI先進半導體、設備、光通訊、蘋概股、車用電子、壽險、高爾夫、航空、重電綠能等族群。

中信金控 金管會

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