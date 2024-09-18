台指期結算壓低 台股跌171點失守月線半年線

台指期今天出現壓低結算，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）將於19日凌晨宣布利率降息幅度，台股今天走勢震盪，午盤電子下殺，金融和代表中小型股的櫃買OTC指數翻黑，人工智慧AI概念股下挫，股價超過千元的高價股拉回修正剩「十三千金」。

尾盤電金小反彈，終場加權指數下跌171.24點，收21678.84點，跌幅0.78%，失守月線約21801點和半年線約21696點，成交值新台幣約3280億元 電子股終場跌1.24%，金融小跌0.05%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群跌1.48%，電機機電勁揚0.91%，航運上揚1.21%，OTC指數跌0.78%。電子今天成交值占台股整體成交值比重約61.1%。