生技小兵各挾題材強悍表態 買盤力挺、盤中四檔漲停

基亞（3176）細胞治療臨床獲准，18日股價強勢攻頂，並帶動相關概念股股價齊奔漲停，包括訊聯（1784）、訊聯基因（4160）股價也奔漲停。另，生華科（6492）新藥Pidnarulex獲選為美國國家癌症研究所贊助五年的抗癌計畫用藥，今日股價亦強勢攻頂，成為生技股領頭羊。

中小型生技股各挾題材，盤面表現活蹦亂跳，生技股買盤集中在上櫃族群，使得上櫃生技類股指數盤中來到194.15點，漲幅0.78%。法人表示，再生醫療技術包括細胞治療、基因治療、組織工程等多個領域，這些技術具有廣泛的應用前景，台灣今年已經通過再生醫療雙法，接下來醫事司跟食藥署將力拚在年底前推出相關子法草案，預估未來幾年台灣再生醫療市場將迅速擴大。

基亞公告取得TFDA核准，進行異體自然殺手細胞Magicell-NK第一/二期人體臨床試驗。基亞表示，公司獨立、自主研發的異體自然殺手細胞Magicell-NK體外擴增技術，已向衛生福利部食品藥物管理署申請應用Magicell-NK異體自然殺手細胞於胰管腺癌或膽管癌患者之術後輔助療法合併化療的第一/二期人體臨床試驗，並接獲TFDA核准進行本臨床試驗之通知。該案目標在2029年完成。

生華科17日公告新藥Pidnarulex獲選為美國國家癌症研究所贊助五年的抗癌計畫用藥，用於晚期實體腫瘤患者的藥效動力學先導性試驗，並已向美國FDA提出IND申請。

生華科開發中新藥Pidnarulex於2022年12月獲選進入美國國家衛生研究院轄下國家癌症研究所(National Cancer Institute)的NExT Program五年共同開發計畫，並於2023年3月正式完成合約簽署，此計畫將由NCI支付臨床經費，目標全速推動Pidnarulex開發上市。

生華科表示，Pidnarulex 是一種first-in-class市場首見的小分子新藥，能選擇性結合和穩定G4結構，阻止G4解析並誘導依賴複製的DNA損傷，導致癌細胞死亡。G4結構在腫瘤組織中愈發盛行，特別是在轉錄活躍基因中，在癌症發展中發揮功能性角色。Pidnarulex能夠靶向這些結構，使其成為各種癌症的潛在治療藥物。