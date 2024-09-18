Fed 要降息了 分析師喊買這些類股

美國聯準會（Fed）幾乎篤定將在台北時間周四凌晨宣布降息，市場預期降息2碼的機率升高，分析師認為，不管是降息1碼或是2碼，對台股來說，將是正面的效應，預期在熱錢流入下，台積電（2330）漲勢可期，另外，金融股、跌深的AI伺服器股、矽光子族群，還有集蘋果iPhone16及電動車、AI等題材於一身的鴻海都可以留意。

美國商務部17日公布，8月整體零售銷售比7月微增0.1%，略優於預估的-0.2%，但比7月時的1.1%增幅（修正數）疲弱；銷售額並未如預期般下降，主要是因為網路銷售強勁；以零售銷售數據優於市場預期來看，代表美國經濟仍持穩。

美國8月零售銷售大幅回軟，聯準會（Fed）本周政策會上決議降息2碼的機率升高；目前市場上普遍預期Fed降息已可確定，但是降息1碼（0.25個百分點）或是降息2碼（0.5個百分點），還有待最後的宣布。

證券分析師張陳浩表示，即使是降息2碼，以最新的零售銷售數據來看，並沒有經濟衰退的疑慮，降息對台股來說具有正面效應，若是降2碼則效應更加正面，不過，預期台股在美國總統選舉前仍將震盪整理格局，需等到不確定因素消除才會再展開新一波的攻勢。

張陳浩表示，從9月Fed降息到10月下旬，台股仍處在震盪整理期，預期金融股是一個很好的防禦族群，Fed降息，金融股具有非常多的利多，尤其是具壽險的金控股將有利益回沖的效應，包括國泰金、富邦金、新光金、中信金、台新金等都值得留意。

張陳浩強調，一旦Fed降息，熱錢回流台股，最先受惠的首推權王台積電，台積電新一波的漲勢可期，目前只要下跌都是買點；另外，鴻海同時具有蘋果iPhone16、電動車及AI等題材，目前股價位階相對低，也可以留意。

張陳浩預期，台股在美國總統選舉後可望再發動攻勢，看好AI股的後續漲勢可望再起，可以留意包括緯創、廣達等伺服器股；還有，矽光子族群若有拉回也可以注意。