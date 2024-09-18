中信金不放棄併購新光金 盤中放量股價兩樣情

中信金不放棄併購新光金，將重新修訂計畫再送董事會，今天中秋節後開市股價兩樣情。中信金盤中放量逾13.5萬張，股價勁揚3.6%；新光金爆量逾44萬張，盤中股價跌6.7%。

金管會16日晚間以整併方案不完備、公開收購以換股為支付對價方式對雙方股東權益保障不足等4大疑義，宣布緩議中信金投資新光金案，亦即不同意。

中信金17日晚間發布重訊指出，針對金管會指正，將盡快重新修訂計畫，再送董事會核定，這也代表中信金不放棄併購新光金。

台股今天中秋節後開市，中信金股價放量勁揚3.5%，盤中成交量突破13.5萬張，新光金則是跳空下挫，盤中跌幅逾6.3%，成交量突破44萬張。

8月20日中信金重訊宣布向金管會申請投資新光金；23日晚間於證交所召開重大訊息記者會，臨時董事會通過決議，將以1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股和現金約新台幣4.09元；26日正式遞交計畫書至金管會。

9月4日金管會發文要求中信金補件，11日中信金補件完成，16日晚間金管會宣布予以緩議，17日晚間中信金則表示重新修訂計畫再送董事會核定。