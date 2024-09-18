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關注美聯準會利率動向 台股月線震盪整理

中央社／ 台北18日電

市場關注美國聯準會貨幣政策會議結果，台股今天在月線21808點附近區間震盪，中小型股和金融類股撐盤。法人表示，台指期今天結算，19日凌晨美國聯準會降息幅度非常關鍵。

市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）將於19日凌晨宣布利率降息幅度，美股觀望，台股今天盤中走勢震盪，代表中小型股的櫃買指數撐盤，主要電子權值股漲跌互見，人工智慧（AI）概念股力守平盤，金控股勁揚，大盤跌幅漸收斂，重返月線約21808點之上。

至10時30分，大盤指數21826.06點，下跌24.02點，跌幅0.11%，成交值約新台幣1408.95億元。其中電子股跌0.42%，金融漲0.42%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群跌0.42%，機電電機類股勁揚0.84%，OTC指數上揚0.4%。

台積電、台達電、日月光投控等電子權值股力守平盤，鴻海盤中跌逾2.5%，聯發科跌1.7%，AI伺服器概念股廣達、緯創在平盤附近整理。

金管會16日晚間宣布緩議中信金投資新光金案，亦即不同意。中信金17日表示將盡快重新修訂計畫，再送董事會核定，代表中信金不放棄併購新光金。中信金盤中放量漲3.5%，新光金爆量盤中跌逾6%。

啟發投顧副總經理容逸燊表示，今天台指期結算，19日凌晨美聯準會降息幅度非常重要，會後說明更是牽動美國經濟是否軟著陸及美股能否續揚的關鍵。

展望台股後市，容逸燊指出，觀察台指期結算後期貨市場換倉狀況，以及美聯準會降息幅度對美元指數、外資布局亞洲股市動向的影響。

中信金 美國聯準會

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