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金管會未同意中信併新光 三金搶親缺一角？新光金早盤股價大跌
因搶親而股價大漲新光金控，併購題材生變，今日跳空重挫開盤並爆出大量，但公開收購申請案被駁回的中信金股價反而大漲。新光金早盤股價最低跌至12.3元，跌幅7.86％，中信金股價跳空上漲，最高反彈至34.25元，漲幅4.74％。
分析師指出，金管會駁回中信金公開收購新光金的態度頗為明確，雖然中信金不放棄併購新光金的態度也很堅定，還要重新提計畫，股東臨時會也照開，但中新併一案不成功的機率偏高，之前因併購題材搶進新光金的投資人，建議減碼為宜。
回顧歷史，三金搶親消息一出，中信金即慘遭倒貨，股價直直落，主要是因為市場當時認為出價太高，雖然長遠有併購利益，金控資產規模可躍升台灣第一，但未來2、3年股東報酬率及每股盈餘都會受影響，這是中信金宣布要併購新光金後，股價跌不停的原因。分析師說，中信金的併購計畫書被金管會駁回後，股價大反彈，反映併購案被駁回利多，中信金股東可以暫時鬆一口氣。
另一方面，新光金因為有兩家金控爭搶，使得股價連日大漲放量，現在中信金被金管會駁回，剩台新金一家，股價先回檔再說，分析師認為，如果是新光金的起漲就買到的投資人，今天拉回都還是賺錢的，可以先行獲利了結。
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