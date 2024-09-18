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中信金收購案遭駁回 新光金早盤爆逾30萬張大量、下挫逾7%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

中信金（2891）、台新金（2887）爭搶新光金（2888），但中信金公開收購案遭金管會駁回，新光金18日爆量重挫，早盤以12.7元開出，下跌0.65元，開盤不到30分鐘，成交量就超過32萬張，一度下滑至12.3元，跌幅7.86%，成交量居個股盤中成交量冠軍。

中信金開低，早盤就爆量高居個股成交量冠軍，盤中跌幅逾6%；台新金則是爆發委託書大戰，新新併能否獲得股東通過，將在10月9日的股東臨時會決戰，不過，台新金早盤也是開低，以18.7元開出後一度下滑至18.15元，盤中跌幅逾2%，成交量超過2.3萬張。

中信金公開收購新光金案，16日遭金管會駁回，中信金則是在17日發布40字重訊說明，強調「針對昨日金管會對本公司重大轉投資項目的指正，本公司將盡快重新修訂計畫，再送董事會核定。」市場推測，雙方合併案極可能捲土重來，最快本周五（20日）中信金董事會見真章。

中信金20日逆勢上漲，早盤以33.8元開出後一度拉升至34.25元，盤中漲幅逾3%，開盤約35分鐘，成交量就超過10萬張，僅次於新光金，居個股成交量第二大。

中信金 台新金 新光金

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