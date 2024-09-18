屏息等待美降息結果 台股下跌36點開21,813點 台積電開跌2元

台股18日開盤指數為21,813.54點，下跌36.54點。台積電（2330）開盤價為945元，下跌2元。因美國周三時間揭曉降息結果，多空雙方對降息1或2碼的解讀大不同，恐影響今日投資人進場意願。

群益投顧表示，影響 市場更大的美國聯準會利率政策將揭曉，今日台股估回測12日線附近續量縮觀望格局。這波連結到台積電指引（業績）、趨勢（如矽光子、半導體設備股等）的強勢族群，個股強弱分歧漸顯拉大態勢。漲多強勢族群或個股，賣壓有擴大現象；強勢族群擇基期、業績優勢股，嚴守技術面應對。

操作題材可留意： 1.矽光子產業聯盟成員個別股─看好矽光子技術，由台積電主導的SEMI矽光子產業聯盟（SiPhIA）9月3日舉行成立大會。台積電董事長劉德音指出矽光子將成為半導體產業的關鍵技術；日月光（3711）執行長吳田玉更直言，矽光子將會是半導體產業五至十年後的突破點。 2.綠色能源相關─美國民主黨總統候選人賀錦麗於9月10日電視辯論表現明顯勝過共和黨的川普，民調顯示賀錦麗在辯論後，支持率領先川普的幅度擴大；9月11日美太陽能股First Solar（FSLR）等跳空大漲，相關發展對台股太陽能族群為主軸的綠色能源相關概念呈挹注。

周二（17日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,606.18點，下跌15.9點、跌幅0.04%；S&P500指數上漲0.03%；那斯達克指數上漲0.2%；費半指數上漲0.03%。台積電ADR周二下跌1.02%，收在167.35美元；連跌二日的累計跌幅3%，較台北交易（2330）溢價縮為12.7%。

美國股市周二收在平盤，回吐標普500指數和道瓊工業指數盤中創下歷史新高的漲勢，投資人對聯準會（Fed）四年半以來的首次降息幅度意見不一，但大幅降息的呼聲越來越高。據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算降息0.5個百分點的機率約為2/3，比周一略為上升。

Fed政策會議在即，過去兩個交易日（16~17日）美股漲跌互現，狹幅震盪，道瓊持續創高。在iPhone需求疑慮拖累，蘋果股價跳空下跌約6%，拖累半導體概念股普遍下跌，費半周一與周二小跌，過去兩個交易日台積電ADR約下跌3%。

三大法人周一集中市場合計賣超47.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超20.5億元，投信買超24.7億元，自營商（自行買賣）賣超2.9億元，自營商（避險）賣超48.8億元。

永豐期貨說，台指期上漲0點至21,815點，逆價差為35.08點。籌碼面部分，三大法人賣超47.49億元；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,431口至7,496口，其中，外資淨空單增加496口至32,276口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少614口至10,423口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,100點，週賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在22,400點，月賣權最大OI落在20,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.14下降至1.11。VIX指數下降0.05至23.73。外資台指期買權淨金額0.45億元 ; 賣權淨金額1.35億元。整體選擇權籌碼面中性。