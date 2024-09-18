台股中秋前遭倒貨！電子業「小金雞」表現受市場關注

台系電子大廠中秋前夕、雖大多以紅盤作收，但觀察三大法人進出表現，卻發現外資、自營商卻開始出現倒貨的跡象，而外界也將目光投向各家大廠旗下相對抗跌的「小金雞」表現身上，而《經濟日報》特地將緯創（3231）旗下緯穎（6669）、金寶（2312）旗下凱碩（8059）、仁寶（2324）旗下鋐寶科技（6674）、英業達（2356）旗下無敵（8201）、廣達（2382）旗下鼎天（3306）及廣達旗下廣明（6188）等最新表現列出，以便讀者了解，快來看看吧！

1.緯穎

緯創旗下緯穎（6669）日前也已公布，8月單月營收321.92億元，月增3.4 %，年增65.5%，不僅達到全年高點，更寫下近17個月以來的新高紀錄，合併前8月營收達2104.23億元，年增約25.5%。緯穎旗下營收皆已全數來自伺服器製造，號稱「最純AI大廠」。內部持續看好雲端產業、AI伺服器市場需求續揚趨勢，外界也看好隨著伺服器出貨成長，營收可望再創新高。

2.凱碩

老牌電子大廠金寶（2312）旗下「小金雞」網通大廠凱碩（8059）近年持續在產品線上積極部署，隨著逐步入手相關訂單，也成功在市場上打出一片天。而凱碩近日也公布，8月營收達0.05745億（574.5萬）元，年減81.67%，累積前8個月合併營收達2.11億元，年減55.08%。凱碩成立於1998年6月26日，主要產品包含寬頻纜線終端用戶設備、無線區域網路產品、同軸電纜媒體轉換器。而金寶電子於2016年取得二分之一以上董事席次，成為擁有該公司實質控制權之母公司。

3.鋐寶

仁寶集團（2324）旗下「小金雞」鋐寶（6674）積極切入低軌衛星市場，而公司近日已公告8月營收為1.06億元、月增91.3%、年增22.2%，合併前8個月營收達5.9億元，年減13.5%。而公司日前透露，目前已跟天線廠商達成合作，正式切入低軌衛星供應鏈，瞄準「用戶終端閘道器」，其效益估計後續將逐步顯現，預估整體營運將於下半年改善。鋐寶（CBN） 為仁寶於2009年8月成立之子公司，而鋐寶非常注重客戶的需求，並提供高質量和成本競爭力的解決方案。

4.無敵

代工大廠英業達（2356）旗下無敵（8201），近年積極轉型投入車用倒車顯影、物聯網等AI 相關智慧AIoT裝置產品，成功切入汽車保險市場，公司近日公告8月營收達0.46億元，月增27.2%、年增60.4%，累積前8個月合併營收達3.27億元，年減11.4%。展望下半年發展，總經理李圍正指出，今年與往年的差異不大，上下半年營收比例與往常差不多為6：4，其餘新品方面都還在努力。

5.鼎天

廣達（2382）旗下鼎天（3306）7月營收0.75億元，月增12.3%、年減10.69%，合併前8個月營收達6.22億元，年減15.1%，據悉，鼎天是全球衛星定位和無線通訊技術的領導廠商，所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星定位系統（GPS）主機板，專注于為全球客戶提供先進的位置感知、汽車雷達、雲端 AI 視覺解決方案和 ODM/OEM。展望未來，公司透露，經營團隊將持續以東南亞、歐美及日本等地為目標擴大車用市場，外界也看好後續表現，股價逆勢上揚，躲過市場賣壓的影響。

6.廣明