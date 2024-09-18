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市場觀望美聯準會利率 台股中秋後開市料將震盪

中央社／ 台北18日電

美國聯準會貨幣政策會議牽動利率動向，美股觀望持平，今天台股中秋節後開市，外資16日淨空單增加496口至32276口。法人指出，市場觀望氣氛濃，留意聯準會利率決策消息對盤勢影響，短線台股指數在月線約21810點和半年線約 21697點區間震盪。

美國聯邦準備理事會（Fed）展開為期2天的貨幣政策會議，牽動利率動向，市場觀望，美股今天持平，道瓊工業指數小跌15.90點或0.04%，收41606.18點，標準普爾指數微升1.49點或0.03%，收5634.58點。

科技股為主的那斯達克指數上揚35.93點或0.2%，收17628.06點，費城半導體指數略漲1.66點或0.03%，收4912.10點。

人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）跌1.02%，超微（AMD）跌0.83%，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.02%，蘋果（Apple）回穩小漲0.22%。

中秋節前，台股加權指數16日收漲90.43點，收在21850.08點，站穩半年線21684點，重返月線約21839點之上，成交值新台幣2314.24億元。三大法人合計賣超47.49億元，其中自營商賣超51.73億元，投信買超24.77億元，外資及陸資賣超20.53億元。

根據統計，9月至16日共11個交易日中，有6天單日成交值不到3000億元，外資9月累計賣超台股1924億元，投信買超台股近628億元，投信連22日買超台股，外資今年累計賣超近6044億元，投信則累計買超達6888億元，土洋對作台股明顯。

在台指期淨部位，三大法人16日淨空單增加1431口至7496口，其中外資淨空單增加496口至32276口。

本土期貨法人指出，市場預期美聯準會利率決策會議牽動降息幅度，觀望氣氛濃，留意消息面對國際股市及台股盤勢影響，短線指數在月線和半年線區間震盪。

金管會16日晚間以整併方案不完備、公開收購以換股為支付對價方式對雙方股東權益保障不足等4大疑義，宣布緩議中信金投資新光金案，亦即不同意。中信金17日晚間發布重訊指出，針對金管會指正，將盡快重新修訂計畫，再送董事會核定，這也代表中信金不放棄併購新光金。

台股指數 美國聯準會

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