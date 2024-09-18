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市場押注降息2碼機率大增 台股法人推演二情境

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
聯準會此次降息二情境
聯準會此次降息二情境

美國聯準會（Fed）將在台灣時間明（19）日凌晨宣布利率決策會議結果，目前市場押注降息2碼的機率大幅上揚。台股法人圈提前應戰，備妥二情境，以因應國際金融後市變化。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、元富投顧總經理鄭文賢、台新投顧總經理呂仁傑的看法，此次Fed會議兩大焦點，第一是在於此次是降息1碼或2碼，第二是會後主席鮑爾的記者會內容與利率點陣圖，以了解Fed在11、12月將採取降息1碼或2碼不等的可能路徑，以及經濟發生衰退的可能性。

國內多家大型法人機構已備妥兩情境，首先，若降息1碼，法人圈認為最適合目前股市現況，台股可望受惠降息後產生的資金寬鬆效應，行情有機會在散熱、組裝、晶圓代工等AI股，以及蘋果供應鏈、金融等族群帶動下，波段上攻季線。

其次，若降息2碼，是許多法人擔心的狀況。主要反映美國經濟前景的疑慮，同時，在美日利差再次大幅縮減，且日銀對未來升息路徑維持強硬態度，日圓利差交易可能進一步平倉，使得台股可能再回測20,000點整數大關，部分機構甚至悲觀預測將回測19,662低點，屆時，防禦型、高股息、金融股將是盤面焦點。

目前外資在台指期未平倉淨空單升至3.2萬口，短線上，對外資先前高持有的大型權值股可能將備受壓抑，具實質業績題材的中小型股將是盤面焦點。也有法人機構認為，若是降息2碼，對經濟前景是「短空長多」。

台股 美國聯準會 降息

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