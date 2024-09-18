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台股迎2,000億活水 台積電、AI、金融股等挹注資金動能

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

上市櫃公司自今（18）日起至10月底止，將進入另一波領息高峰，台積電（2330）、AI、金融股等多家公司將陸續發放去年度、第1季與第2季現金股利，預計將發放的金額將高達1,993.3億元。市場看好，將為台股反攻月、季線帶來可觀的資金及時雨。

根據統計，自今日起至10月底止，將發放去年度股利的有185家，每股現金股利最高的是嘉澤的25.7545033元、其次是世芯-KY的22.4202493元、亞德客-KY的17.68314元、瑞昱15.5元、川湖14.19元、泰博與營邦10元。

現金股利總額最高的是永豐金的92.8億元，其次是瑞昱的79.4億元、彰銀59.7億元，其它超過20億元的還有微星、亞德客-KY、台光電、裕融、嘉澤、奇鋐、亞翔、遠東銀等，這些公司合計將發出938.9億元的現金股利。

其次，將發放今年第1季現金股利的有桂盟、長科*、尚凡與台積電。其中，台積電在調高季度每股現金股利至4元後，將於10月9日發放高達1,037億元，這也是上市櫃公司單季現金股利突破千億元大關的首例；這四家將合計發放1,042億元的現金。

再者，就是達爾膚、美好證、聯德控股-KY、科定、華豐等公司，將發放今年第2季或上半年獲利的現金股利，這部分合計為12.1億元。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，台股在投資人靜待美國聯準會、11月美國總統大選結果，成交量能退潮的時刻，隨著上市櫃公司將開始發放近2,000億元的現金股利，將是台股近期最大、也是最重要一筆資金活水，可望激勵多頭人氣，有助指數反攻月、季線大關。

統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長蕭乾祥表示，一般投資人在領到現金股利後，多會再投入股市，且選擇該股的機率約五成。因此，對發放現金股利的個股來說，只要業績前景無虞，股價下檔將有撐，為股市正向循環的重要訊號之一。

台積電 股利

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