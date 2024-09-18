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大摩調升面板雙虎目標價 下半年首篇看多的外資報告

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
面板雙虎群創、友達。 聯合報系資料照
面板雙虎群創、友達。 聯合報系資料照

「面板雙虎」風光度過中秋，摩根史丹利（大摩）在最新出具的「全球科技產業」報告中指出，具有吸引力估值的面板股表現將優於大盤。其中，群創（3481）、友達（2409）的評等與目標價均獲大摩「雙升」。這是下半年來，首篇看好面板產業並調升目標價的外資報告。

台廠中，大摩對群創的評級由「中立」上調至「優於大盤」，目標價由13.5元上調至18元，調幅33.3%，並預測其2025年股價淨值比將達到0.6倍；友達評級則由「劣於大盤」上調至「中立」，目標價由13.3元調整至17元，調幅27.8%，2025年股價淨值比為0.8倍。

群創、友達獲大摩「雙升」
群創、友達獲大摩「雙升」

其他面板公司方面，大摩也將LG Display的評等也由「中立」上調至「優於大盤」，目標價為14,000韓元；中國面板廠京東方（BOE）則維持「優於大盤」評級，目標價人民幣5元。

大摩科技產業分析師楊泓極表示，由於2024年上半年進行的補庫存及終端需求疲軟，電視面板價格在7、8月間出現小幅下滑。不過，面板業的風險回報變得更加有利，主要是面板製造商，特別是中國廠商等，將積極控制產量，並在10月的國慶假期進行年度維護，預計第4季產能利用率將下降至70-75%。

因此，儘管終端需求疲軟已為市場所知，後市將可能改善供需平衡，而縮小9月以後價格下跌的幅度，尤其在AI資本支出持續性存在爭議的情況下，面板估值相對較低的公司，除風險回報比值正在改善外，可能會因資金流向而表現得更加出色。

此外，顯示器市場長期以來被視為波動性較高的產業，但過去幾年已經出現了明顯的結構性變化。

楊泓極分析，首先，中國的面板製造商逐漸將戰略重點從追求收入增長轉向提升獲利能力，特別是在他們已經占據60-70%的電視面板市場份額後，擴張空間有限。

其次，受財政壓力影響，中國政府對大尺寸LCD廠的補貼力度有所減弱。該趨勢在最近幾個季度的面板市場中逐步顯現，價格周期變得更短、波動性減少，後市有望延續。


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