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就市論勢／重電、生醫 具利多題材

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

加權指數經歷過7~8月的大跌、反彈，9月初又打了第二隻腳後，指數已經穩在半年線上。本周重點會放在美國聯準會的第一次降息，市場預期第一次降息可能落在1或2碼，降息幅度應不超過這個範圍，市場就不會有太多驚嚇。接下來會影響市場的變數，大概只剩下美國總統大選。

產業面的變數反而比較少，輝達的GB200預計在12月初出貨小批量，明年第1季大量供貨。手機焦點在蘋果16大戰華為三摺手機，市場預購量都有蠻好的成績。第3季產業不確定因素都在第4季塵埃落地，可以預期指數有機會開始接軌年底的作夢行情。

投資建議

股市已經走穩在半年線之上，第4季將接續年底的作夢行情，逢低可布局2025年看好的產業。

若第4季開始作夢行情，可能還是優先選擇AI伺服器供應鏈為首選，因為本波修正行情，相關公司修正幅度也大，營收公布表現並不差，若輝達晶片如期供應，2025年的業績成長幅度可以期待。

圍繞在AI伺服器包含與台積電（2330）有關的耗材及CoWoS設備股等，只是需要鑑別某些設備股是否有漲過頭的現象。比如設備需求約在2026年接近平衡，股價已經用到2026年去評價，那要賺到相關設備股的錢可能不容易。

還有重電相關類股，本波有些股價已經接近三至四成的修正，台電對電力的投入有增無減，以及美國電力基建的需求才剛開始，跌深是很好的布局時點。

其他傳產股方面，第4季開始為汽車生產旺季，今年的汽車零組件股比較沒有表現，美國降息或許有機會刺激買車需求，OE及AM零組件廠較有機會表現。

另外就是已經沉寂很久的內需消費股，第4季及農曆年前都是消費旺季，很容易有漲升賺錢的機會。冬天是疾病好發季節，生技醫藥股獲利多會較佳。

美國聯準會 降息

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