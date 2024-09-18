塑化旺季 法人不埋單

塑化類股在市場看好第4季旺季效應中，近來股價跌深反彈。不過，法人機構提醒，目前塑化股基本面並未出現明顯好轉的訊號，再加上笫4季可能需認列庫存跌價損失下，對類股後市暫維持「中立」的評價。

分析師表示，儘管塑化產業仍有正面因素持續發酵中，包含美國-亞洲裂解廠成本差距縮小，主要因為布蘭特、西德州原油價格降至70美元附近，及紐約輕原油回到70美元以下，這時塑化廠間生產成本差距即由原本的每噸650美元縮小到僅550美元，從這裡延伸來看，預期第4季在運費保持高位下，因庫存稅帶來的影響也將較少一些。

隨著油價回到60~75美元區間，預期生產成本可轉到下游，保持塑化廠獲利；BIS延後執行，預期第4季仍有補庫需求；颶風襲擊美國石化基地，市場預期供應減少。

不過，報價的延續性，也是值得關注的議題，背後隱藏的核心邏輯是產業結構性的問題，而這一部分目前尚未見到好轉，主要原因是油價下跌，台塑化庫存跌價損失，預期第4季台塑（1301）、南亞、台化業外認列收益將季減。

中國大陸企業對傳統煉化工藝集成創新或直接顛覆傳統煉油流程，將煉化一體化提升到原油製化學品（COTC）項目上路，壓低輕油報價、下游衍生物報價、產業產值；中國大陸未見復甦，GDP增速持續放慢；下游市場進入第四次去庫存；碳費徵收。

因此，即便短期反映旺季來臨，塑化類股股價出現反彈，但在結構性因素未變下，預期今、明、後年間塑化業ROE將保持在3%以下，評價修復空間有限，這一波股價反彈時間延續性及漲幅均有限，因此對於包括台塑、南亞、台化、台塑化等台塑四寶後市暫維持「中立」看法。