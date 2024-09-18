均線強勢股 後勁十足

台股中秋前夕開高走高，指數站回21,800點關卡之上。觀察目前盤面，穎崴（6515）、碩天、聖暉*、台灣精銳等，周、月、季線多頭排列，且今年營運表現亮眼，這些獲利展望佳的「線型多頭排列」強勢股，股價走勢抗震，可望擷取盤面焦點。

台新投顧副總黃文清表示，從技術面觀察，指數回到下彎的月線附近，季線逐漸下彎，成交量能仍是偏低，整體仍屬於整理格局。展望盤勢，由日KD指標在交叉向上延伸，MACD指標柱狀體翻紅，短線仍是區間震盪等待方向。

現階段在操作上，可留意技術面強勢，且具備業績題材的個股，預期在台股震盪整理的走勢中，將有機會創造不錯的投資報酬，因此投資人可伺機逢低加碼，掌握第3季底、第4季的旺季漲升行情。

據統計，上市櫃個股中，周、月、季線呈現多頭排列，且法人預估今年每股稅後純益（EPS）將在7元以上的個股，以預估今年EPS排序，以穎崴的30.03元居冠，碩天21.28元、聖暉* 17.53元，名列第二與第三；台灣精銳、致茂、萬潤、原相、台燿、系微、勝一等，今年EPS預估也都超過7元。

華南投顧董事長儲祥生指出，在大盤近來多空震盪格局中，現階段個股技術指標若能相對強勢，配合業績成長動能強勁，代表在即將公布的季報數字上表現可望較佳，容易獲得市場資金青睞，將有利於股價在旺季向上彈升。

整體而言，台股現階段多空震盪劇烈，多數投資人對於未來盤勢多空發展仍處觀望狀態，中秋節後的大盤走勢，仍須視美股等國際股市的表現而定，投資人短線可聚焦業績與技術強勢族群。

展望盤勢發展，投資人後續可以觀察美國重量級科技股的第3季財報表現，且若對後市展望正向，將有機會帶動科技類股再度轉強，短線大盤將維持震盪整理。