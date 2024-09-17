推動亞洲資管中心 證交所三策略

加權指數經歷過7~8月的大跌、反彈，9月初又打了第二隻腳後，指數已經穩在半年線上。本周重點會放在美國聯準會的第一次降息，市場預期第一次降息可能落在1或2碼，降息幅度應不超過這個範圍，市場就不會有太多驚嚇。接下來會影響市場的變數，大概只剩下美國總統大選。

2024-09-18 00:21