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推動亞洲資管中心 證交所三策略

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

金管會力推發展亞洲資產管理中心，證交所提出三大策略推動，其中之一是促進國際合作及結合機構培育市場專業人才，已備妥朝鞏固亞太區交易所合作、深耕新南向等交易所關係等五大方針推動。

金管會日前召開研討會，邀集證券周邊單位共聚一堂，展現發展亞洲資產管理中心企圖心。證交所響應政策，提出三大策略，包括：協助發行公司國際化發展、推出多元商品利於市場發展、促進國際合作及結合機構培育市場專業人才。

對於促進國際合作及結合機構培育市場專業人才，就促進交易所國際合作方面，有三方針。方針一是鞏固亞太區交易所合作，積極與日本、韓國、新加坡等交易所建立互惠友好關係。

方針二是深耕新南向交易所關係，積極辦理與東協交易所交流，並以業務交流為前提，展開技術指導或業務經驗分享活動。方針三是拓展並維持與其他地區交易所聯繫交流，證交所將參與國際組織會議與平台，強化與各交易所互動。

新南向 證交所 金管會

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