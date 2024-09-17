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證交所防內線交易宣導 回響熱

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

防範內線交易是證券交易市場共識，臺灣證券交易所近期陸續舉辦「防範內線交易宣導會」，邀請上市公司董事、公司治理主管及內部稽核主管參加，首場吸引529人參與，獲得熱烈回響。

證交所表示，為協助上市公司對內線交易規範與防範實務更瞭解，進而保障證券市場交易公平性，因此委請證基會採線上直播方式，於9月6日、20日，以及10月4日、18日辦理四場次「防範內線交易宣導會」，希望強化上市公司對內線交易的認知與遵循，有效避免誤觸法網帶來的嚴重後果。

「防範內線交易宣導會」由證交所監視部主辦，首場於9月6日完成，邀請金管會證券期貨局科長及證交所人員擔任主講人，主題包括「內線交易法規解析」、「內線交易監理與實務常見疑義」、「內部控制與內線交易防範暨常見缺失探討」。

證交所說，本次宣導會先就證券交易法所規範內線交易相關法規及構成要件作深入淺出的解析；再透過實例說明內線交易罪的刑事及民事責任，包括刑期、罰金及損害賠償等；另以常見之發行公司重大消息內容為例，解釋內部人等買賣自家股票如何避免涉犯內線交易。

最後透過宣導說明上市公司應加強內部控制，以避免內部人等因未諳法令規範誤觸或故意觸犯內線交易相關規定，造成訴訟纏身，損及公司聲譽之情事，而且內線交易防範的成效亦為上市公司是否具有良好公司治理品質的重要指標。

防範內線交易是維護證券交易市場公平與秩序的重要課題，為協助上市公司對內線交易相關規定及實務的瞭解，證交所2006年起，每年辦理多場「防範內線交易宣導會」。

證交所表示，上市公司董事透過宣導內容瞭解到，若知悉自家公司有重大影響其股票價格消息時，在消息明確後，未公開前或公開後18小時內，不得對該公司之上市股票或其他具有股權性質之有價證券買入或賣出，以免涉內線交易罪。

上市公司 內線交易 證交所

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