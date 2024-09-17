台指持續量縮整理 留意利率決策會議前的升息機率變化

加權指數周一上漲90點，收在21,850點，成交量僅2,360億元，是今年次低量。籌碼面部分，三大法人賣超47.5億元，其中外資現貨賣超20.5億元，期貨淨空單增加496口至32,276口，投信買超24.7億元，自營商賣超51.7億元。

永豐期貨指出，聯準會傳聲筒Nick Timiraos發文指出Fed在9月降息1碼後，年內可以採取更大幅度的降息，加上前Fed官員Dudley 表示Fed可以更快的降息達到中性利率水準，寬鬆預期推動美債2年券下探2023年3月以來低的3.55%，現貨黃金升至史高每盎司2,586美元，因密大消費者信心回升，推動美股出現較明顯的輪動行情，不過美股四大指數漲跌互見，以道瓊指數上漲0.5%較強勁，費半指數則下跌1.4%偏弱。

市場觀望聯準會利率決策會議加上逢中秋節假期，使得16日台股量能依舊低迷，成交量能僅2,360億元，台指持續在21,600-21,900點區間震盪。由於9月19日凌晨兩點即將展開萬眾矚目的聯準會利率決策會議，目前降息1碼與2碼機率大致持平，皆維持在50%左右。市場觀望氣氛濃厚，由於今年第一次的降息重要性不言而喻，聯準會有可能在利率決策會議之前再度暗示市場可能的降息幅度，讓市場凝聚較為明確的共識，降低整體的不確定性，留意消息面對於盤勢影響。