台股中秋變盤會發生？「這類題材」秋節後最猛 成美中角力新戰場

目前仍受季線反壓且持續量縮震盪，許多投資人所關心的台股中秋變盤是否會發生？傳統第4季科技股旺季還可以期待嗎？野村投信投資策略部副總張繼文分析表示，根據統計，自2016年以來，若在中秋節前最後交易日進場投資科技占比高的指數並持有60個交易日（約三個月）；加權指數平均報酬率達4.2%，正報酬機率達88%，其中，電子指數三個月平均報酬率更將來到5.2%，即便是美國NASDAQ指數之平均報酬也有近4%。若進一步聚焦創新科技相關族群，以臺灣創新科技50指數為例，中秋節前進場持有3個月平均表現達7.4%，爆發力更勝台股大盤、電子股指數或美國科技股指數。

野村臺灣創新科技50ETF（00935）的經理林怡君指出，每年第4季至隔年第1季往往是台股旺季，因為許多公司將力拼年底歐美假期購物旺季，投資人不妨利用中秋節前後，分批逢低布局具AI成長性的投資題材，其中走在浪尖上的創新科技相關標的更值得留意，全球對AI等創新科技的需求已呈現爆發式需求成長，不少公司已經開始兌現來自AI等創新科技的營收與獲利，且從科技發展或國際情勢的大局來看，AI等創新科技更已成為美中角力引領的科技較勁新戰場。

另一方面，半導體產業庫存水位較2024上半年明顯改善，雖AI技術開發依舊是最強勁的驅動力，隨著半導體終端市場復甦、能源轉換、電氣化等將成為AI產業成長動能，看好先進與成熟節點持續增長的光刻需求，2024年為半導體設備產業過渡期，產業逐步自下行周期復甦，國際大廠持續在產能投入資源，預計半導體設備產業2025年將步入上行周期。新科技不只有半導體，更擴及其他軟硬體及發展應用等具成長性題材，這也是利用中秋前交易清淡時，進場布局「創新科技」相關族群的表現更具爆發力。

張繼文進一步表示，美聯準會可望於9月19日利率政策會議開始進入降息循環，較低的利率水準有助降低科技公司進行研發的資金成本，進而挹注公司獲利並帶動股價中長期表現，由於AI投資非常燒錢，全球科技巨頭每年資本支出高達數千億美元，每一筆供應鏈的訂單金額都非常龐大，對科技巨頭而言，較佳的財務體質讓權值股具備簽下巨額賠償條款的能力，這是隱藏在背後的軟性優勢，搭配領先的技術、不俗的財報表現，造就營運動能不墜。

今年權值股優異的股價表現，未來AI世代下大者恆大的趨勢會更明顯。欲進場或加碼的投資人不妨利用中秋前後交易清淡時分批進場、逢低布局創新科技相關ETF，以期提早卡位科技股第4季的多頭表現機會。

野村臺灣創新科技50 ETF 預計於9月18日迎來成立後的首次除息，每股將配發0.60元，現金股利預計於10月15日發放，投資人若想參與此次配息，預定參與配息最後申購日為9月16日，投資人可多加留意後續相關資訊，把握最後時間入場。