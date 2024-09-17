台股中秋節後是否變盤 市場對Fed降息解讀成關鍵

中秋節前台股收漲90.43點，美國聯準會（Fed）利率會議牽動節後走勢，法人預期聯準會降息後，新台幣可望升值，有利外資回補，但仍應提防日圓升值為股市帶來利差交易風險。

美國聯準會本週稍晚將召開利率會議，市場等待降息結果，華爾街股市走勢分歧，其中道瓊指數收盤創下歷史新高。

道瓊工業指數上漲228.30點或0.55%，收41622.08點；標準普爾指數小升7.07點或0.13%，收5633.09點；那斯達克指數下跌91.85點或0.52%，收17592.13點；費城半導體指數下挫70.04點或1.41%，收4910.44點。

中秋節前一交易日台股量縮，收在21850.08點，站上月線約21839點，上漲90.43點，成交值新台幣2360.53億元。

第一金投顧董事長陳奕光接受電訪表示，美國聯準會降息大概有3種可能，可能性最高的是降息1碼（0.25個百分點）、代表聯準會成員對未來利率看法的點陣圖則降2碼；第2種可能是聯準會降息1碼、點陣圖降3碼；第3種是降息2碼、點陣圖降4碼。因此，聯準會降息結果將有利台股表現。

陳奕光指出，市場預期台積電第3季營收可望超越第2季，單季每股盈餘約10元，有利股價表現，進一步帶動台股走勢。

另外，他說，台股籌碼穩定，投信年初至9月16日買超6800多億元，但外資賣超約6040多億元，土洋對決情況下，本土法人較強勢，但仍應小心日圓升值太快，帶動新一波利差交易，恐波及台股。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪指出，美國聯準會降息，市場傾向正面解讀機會較高，畢竟台股已度過外資大賣的階段，外資自7月至9月11日賣超已逾7300億元，聯準會不論降息1碼或2碼，都會造成美元貶值，新台幣升值，進而吸引外資買台股。