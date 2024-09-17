大摩降評 IT 業 砍四檔目標價

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

摩根士丹利（大摩）證券日前調降IT產業評級至「中立」後，集團各產業分析師開始大幅調降產業或個股評等或目標價。台廠中，包括信驊（5274）、瑞昱（2379）、祥碩（5269）、華邦電（2344）等，目標價均遭下調，衝擊昨（16）日股價表現弱勢，股王信驊甚至摜壓至跌停板作收。

由於總體不確定性因素環伺、以及市場對2026年的AI預測過於樂觀，大摩首席亞洲策略分析師暨新興市場策略分析師郭強盛（Jonathan Garner），近日將IT產業評級由原先的「優於大盤」降至「中立」，引發市場高度側目。

影響所及，大摩各產業分析師開始大幅調降產業或個股評等或目標價。如科技產業分析師楊泓極，有鑒於全球雲端資本支出進入景氣循環的中後期，增長速度將放緩，相關產業的股價表現可能不佳。

另一方面，由於市場對於信驊的預期可能過高，楊泓極對信驊2025年的表現感到擔憂，因此下調2025年的盈利預測，並將信驊評等降至「中立」、目標價由5,150元降至4,765元，衝擊昨日股價亮燈跌停鎖死。

瑞昱方面，科技產業分析師顏志天認為，瑞昱雖然仍是大中華半導體族群中的優質IC設計公司，但由於2025年來自藍芽及汽車乙太網路的業務貢獻無法抵銷其他業務的放緩，使得明年營收恐將較今年衰退15%。

此外，顏志天也對瑞昱明年的毛利率下滑前景感到擔憂，因此將評等由「優於大盤」跳降評至「劣於大盤」、目標價由707元大砍至420元，降幅高達40.6%，衝擊瑞昱昨日股價開低走低，終場大跌38元、收468元。

信驊 瑞昱

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