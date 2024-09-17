台股節前買盤觀望

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

市場觀望聯準會（Fed）利率決策會議降息狀況，加上中秋節前市場買盤觀望不出，昨（16）日指數雖漲90點，但成交量能2,360億元卻探今年次低量，形成「價漲量縮」的不利格局。預期節後量能在各項不確定因素塵埃落定下，交投將會逐漸增溫；但倘若量能還是無法有效放大，則行情可能陷入「弱勢反彈」格局中。

昨日成交量2,360億元，是今年次低，僅略高於1月29日的成交量2,304億元。法人指出，如果成交量沒有補量到3,500億元以上，即便加權指數上漲，在量價背離之下，恐無力支撐突破頸線壓力21,935點或是季線關卡。

統一投顧董事長黎方國指出，9月美股易跌難漲，且降息初期美股也是先下跌機率高，加上外資期現貨仍偏空操作，尤其是台股沒有量，目前看起來還是偏弱勢整理，區間在半年線至季線之間。

台新投顧副總經理黃文清表示，短線反彈確立沒有問題，而且沒有破底危機，但是因為成交量太低，要立刻回到多頭格局恐有難度。至於本周盤勢關鍵重點，黎方國跟黃文清都認為是周四凌晨的Fed利率決策會議。黃文清指出，Fed降幾碼、利率點陣圖看未來怎麼降，及Fed主席鮑爾記者會的說詞，都將動見觀瞻。

Fed 降息 黃文清

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