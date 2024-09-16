就市論勢／光通訊、金融股 聚焦

盤勢分析

加權指數在8月初歷經連續兩個交易日大跌接近3,000點之後，又大幅度反彈；無獨有偶，台股9月初再度出現單一交易日千點的巨大下跌，其中原因都包括低於預期的美國就業數據，也就是美國經濟步入衰退的風險，讓市場負面反應，然後美國當天費半指數都有出現接近8%的修正。

兩次不一樣的是，台股第二次，也就是9月4日的千點修正，並未發生像8月連續超過兩小時的系統電子停損單，也就是所謂的市價斷頭或電子系統市價停損機制觸發單。

台股市場在歷經三個單日超過千點股市下跌後，市場成交量明顯萎縮，股市震盪的幅度也較為溫和，預期市場震幅縮小的狀況延續至今年年底。

輝達執行長黃仁勳再度證明，市場對於輝達的Blackwell新晶片的強烈需求外，iPhone 16的上市與中國大陸新手機、三星新手機、Google新手機、AI PC等，預期讓2024年的第4季帶來更多的新商機。

投資建議

周一盤面持續呈現成交量萎縮與震盪縮小的狀況，其中光固化材料、半導體材料在一個月期間上漲二成，持續以量增價漲的方式上漲。

相反地，昨日IC設計出現2.8%的修正、貨櫃航運出現1%的修正，比起營建類股在一個月期間修正14%比較，股市呈現價穩量縮的狀況。操作上，建議買進半導體設備、光通訊，以及金融股。