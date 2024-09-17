預期外資買盤有望回流 台股節後雙軋行情…有影

美國聯準會將啟動降息循環，市場紛紛預期「美元貶、台幣升」的趨勢成形，投資人風險偏好轉趨上升，法人指出，預期中秋節後外資買盤將回流台股，台股雙軋行情（軋空單、軋空手）蓄勢待發。

昨（16）日台股多頭提前卡位，加權指數連三漲，終場上漲90點、收21,850點，並收復月線關卡，不過成交量僅2,360.5億元，為今年次低量。

美股四大指數上周五全數收紅，其中以費半指數上漲1.6%最亮眼。台股昨日開高後一度壓回平盤甚至小黑，不過上午11時後指數拉回平盤之上並一路走高。盤面上，個股與類股漲多跌少，19大類股中，僅航運、食品類股下跌，造紙類股漲2.6%最強勢，塑膠類股也漲2.2%；族群中，傳產股普遍強勢，化工、汽車、鋼鐵、營建、水泥等紛紛收紅。千金股漲多跌少，穎崴（6515）大漲6.7%最突出，股王信驊跌停最弱勢，檔數維持14檔不變。

台股盤面重點

上市櫃公司合計有1,221家上漲，479家下跌，其中有37家漲停，僅二家跌停。

三大法人昨天共賣超台股47.5億元，其中外資現貨買轉賣、賣超20.5億元，期貨淨空單增加496口至32,276口；投信買超24.7億元，連22買、累計買超964.1億元；自營商賣超51.7億元，連二賣、累計賣超82.9億元。八大公股行庫則由賣轉買、買超8.7億元。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清的看法，昨日台股權值股除鴻海、日月光撐盤，其他如塑化、鋼鐵等傳產股屬跌深反彈，盤面仍缺乏主流股，加上周三即將台指期結算、及觀望聯準會利率決策會議，目前尚未看到外資明顯回流。

不過，根據近十年統計，中秋節後上漲機率高（節後五個交易日上漲機率達七成），加上市場預期Fed降息利多，部分買盤已提前進場卡位，接下來可望出現軋市場空單（目前約27.6萬張）、軋空手（場邊觀望者），雙軋行情將帶動大盤持續反彈。