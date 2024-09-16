中小題材股 短多追價

加權指數在8月初歷經連續兩個交易日大跌接近3,000點之後，又大幅度反彈；無獨有偶，台股9月初再度出現單一交易日千點的巨大下跌，其中原因都包括低於預期的美國就業數據，也就是美國經濟步入衰退的風險，讓市場負面反應，然後美國當天費半指數都有出現接近8%的修正。

2024-09-16 23:35