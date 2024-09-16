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預期Fed降息幅度擴大 史指走升、道瓊創收盤新高

中秋賞月東西兩樣情 蘇力最快今生成 吳德榮：3颱未必共存

中小題材股 短多追價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
十大強勢創波段高點股
十大強勢創波段高點股

台股昨（16）日延續量縮整理走勢，但盤面中小型題材股積極表態，其中，達興材料（5234）、眾達-KY等獲買盤追價，股價強勢創波段高點，法人預期短多仍有續航力道，但操作宜見好就收。

美國聯準會（Fed）利率決策會議即將登場，市場普遍預期至少降息1碼，甚至有理由降息2碼，美股四大指數上周五全數收紅，台股昨日雖面臨外資在期現貨偏空操作，仍收在當日高點附近，連三日上漲。

盤面上漲家數約占四分之三，不少個股挾利多題材強勢點火，以法人近五日買超逾2,000張標的來看，美隆電、達興材料、菱光、慶豐富、眾達-KY、建漢、惠特、萬潤、宏致、正基等收盤股價改寫波段新高，單日漲幅達2.3%至9.9%間。

輝達（NVIDIA）執行者黃仁勳盛讚台積電能靈活迅速反應需求，不到一年快速擴產CoWoS，並且明後年將持續擴增，相關族群成為盤面主流，達興材料在外資強力敲進下，昨日股價攻頂收226元，創掛牌後歷史新天價，帶動惠特、萬潤同步強勢。

網通族群受惠人工智慧（AI）需求維持強勁，加上電信商訂單可望落底回升，近期股價有轉強現象，光通訊廠眾達-KY上月營收跳升至1.3億元，月增69.1%、年增91.7%，創今年新高紀錄，昨日早盤股價亮燈漲停，重返100元關卡，鴻海集團旗下建漢漲7.9%收38元。

影像感測元件廠菱光拜新客戶訂單以及產品需求上升，8月營收持續攀升至4.7億元，月增7.6%、年增118.7%，自結單月每股獲利0.44元，相較第2季的0.50元表現更加突出，昨日股價10點前就鎖住漲停收55.2元，9月以來已飆漲七成以上。

眾達 美國聯準會

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