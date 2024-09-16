證交所辦理防範內線交易宣導會 首場宣導迴響熱烈

臺灣證券交易所表示，為協助上市公司對內線交易規範與防範實務有更清楚地瞭解，進而保障證券市場交易的公平性，因此委請證基會採線上直播方式，分別於2024年9月6日、9月20日、10月4日及10月18日辦四場次防範內線交易宣導會，邀請上市公司董事、公司治理主管及內部稽核主管參加，冀能強化上市公司對內線交易的認知與遵循，有效避免誤觸法網帶來的嚴重後果。

證交所說，這次宣導會由該公司監視部主辦，首場已於9月6日辦理完成，參與人數共529人。會中邀請金管會證券期貨局科長及本公司人員擔任主講人，主題包括「內線交易法規解析」、「內線交易監理與實務常見疑義」、「內部控制與內線交易防範暨常見缺失探討」，會後參與人員提問踴躍，在熱烈的互動中圓滿結束這次宣導會。

證交所進一步表示，防範內線交易是維護證券交易市場公平與秩序的重要課題，為協助上市公司對內線交易相關規定及實務的瞭解，證交所自2006年起，每年辦理多場「防範內線交易宣導會」，歷年來累積參與人數眾多。上市公司董事等內部人透過宣導內容瞭解到，若已知悉自家公司有重大影響其股票價格的消息時，在消息明確後，未公開前或公開後18小時內，不得對該公司之上市股票或其他具有股權性質的有價證券買入或賣出，以免涉犯內線交易罪。

證交所說明，這次宣導會的進行，先就證券交易法所規範內線交易相關法規及構成要件作深入淺出的解析；再透過實例說明內線交易罪的刑事及民事責任，包括刑期、罰金及損害賠償等；另以常見的發行公司重大消息內容為例，解釋內部人等買賣自家股票如何避免涉犯內線交易；最後透過宣導說明上市公司應加強內部控制，以避免內部人等因未諳法令規範誤觸或故意觸犯內線交易相關規定，造成訴訟纏身，損及公司聲譽的情事，而且內線交易防範的成效亦為上市公司是否具有良好公司治理品質的重要指標。

企業的重大消息有其資訊價值，應避免遭濫用或造成公司財務損失，公司若發生內線交易，可能涉及司法訴訟，將影響公司聲譽，以及股東、員工對公司的信任，進一步可能影響投資大眾對於證券市場之信心，不利於企業籌資及證券流通。防範內線交易是證券交易市場共識，透過全民監督、市場監理及司法機關偵查，從事內線交易已為風險極高的犯罪行為。