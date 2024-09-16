新興亞洲股市上周普遍走揚 外資今年淨賣超台股159.8億美元

市場押注美國聯準會即將降息，上周美股普遍收漲，標普500指數更創今年來最大單周漲幅，相形之下新興亞洲股市表現平淡，以科技股為主的台、韓股，仍是外資提款對象，其中台股今年以來遭外資淨賣超達159.8億美元，是新興亞洲股市中遭外資提款最多的市場。但外資持續湧進東南亞的印度與印尼股市，尤其印度股市今年以來外資淨買超已達82.3億美元，僅次於韓股的125.7億美元。

中國信託投信表示，美國上周公布消費者物價指數，合乎市場預期，顯示通膨逐步趨緩，加深投資人對聯準會降息的信心，激勵美國科技股與中小型股走勢，其中標普500指數更是連五日上漲，距離今年7月歷史高點僅不到1%的幅度，激勵上周新興亞洲股市普遍上漲，以印度股市升2.1%最亮眼，台股升1.5%表現次之；菲律賓股市升1.3%、韓股與印尼股市升1.2%。不過，外資上周在新興亞洲股市整體仍呈現小幅淨匯出，單周淨流出11.5億美元。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，美國上周公布消費者物價指數符合預期，通膨上行風險降低，但非農就業數據疲弱，代表經濟下行風險增加，聯準會可望於本周啟動預防性降息，但觀察美國整體經濟情況，仍不至於立即陷入衰退；尤其近期就業市場疲軟，應與美國移民效應有關，因初領失業金人數雖增加，但整體勞動參與率並未顯著下滑，顯示美國企業並未有大幅裁員現象，凸顯美國經濟仍保有韌性。

張圭慧補充，觀察上周美股走勢，仍是以AI半導體為主的科技股領銜，顯示AI產業仍持續強勁成長，顯示長線而言半導體產業將脫離下行周期，先進製程將帶動整體半導體產業持續成長。此外受聯準會可望降息影響，非科技股如公用事業類股等，也受市場資金關注。建議投資人可分批布局半導體相關ETF，或透過一籃子優質股票布局高股息ETF，掌握具產業前景、以及降息循環中具有成長潛力的題材。

越股上周收1,251.7點，較前一周跌1.7%，在新興亞股中表現偏弱，但今年以來仍有10%以上漲幅。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南上周受魔羯颱風侵襲，北越出現多處災情，壓抑越南股市交易氣氛。不過，越南8月出口表現創單月歷史新高，包含製鞋、紡織與電子機械等產品，出口皆呈現雙位數年增，顯示在越南持續受惠供應鏈移轉以及產業復甦。進入第4季旺季，越南經濟基本面仍佳，可望為越南股市提供支撐。投資者可以關注未來展望較佳的科技、金融與消費產業，伺機布局主動式基金，有機會掌握越南市場的漲升行情。