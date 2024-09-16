節後行情不寂寞？法人看中秋變盤 近十年上漲機率高

隨中秋節到來，市場對於節後行情表現的看法莫衷一是。事實上，法人統計，過去10年來，統計中秋節前五個交易日、節後五、10個交易日的台股表現，其中節前上漲機率僅50%、平均漲幅0.34%；節後五個交易日上漲機率提升至70%、平均漲幅1.29%，節後10個交易日平均漲幅60%、平均漲幅0.03%，以今年節前上漲3.1%、遠優於過去10年均值來看，預期節後行情將不寂寞。

統一投顧指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一句Blackwell產品需求強勁，帶動9月12、13日加權指數連二日上漲，並站上五日、10日均線，技術指標短線上對多方有利，且過往中秋節假期後10日的上漲機率達七成。中秋假期及美國FOMC會議前，投資觀望氣氛仍濃，即便股市成交量偏低，加權指數16日仍成功站上月線。

本周觀察重點為FOMC會議將公布9月和日本央行的利率決議和季度經濟報告，也將為市場對未來經濟方向定調。此外，中秋節後的9月18日是台指期結算，仍須留意外資動態。以9月16日來看，外資現貨小賣20.5億元，期貨淨空單增加496口至32,276口。操作上較偏空，當天有可能會壓低結算。不過，本周預期聯準會將降息1碼，預期這次台股中秋節後變盤向上機率較高。

統一投顧表示，操作上仍建議嚴控持股、汰弱留強。選股方向建議以先進半導體設備、光通訊、蘋概股、壽險、運動概念股、 航空、散裝及汽車零組件等族群。