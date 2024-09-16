台股上漲90點 三大法人賣超47.48億元
台股16日盤中雖一度翻黑，但午盤後買單拉抬，收在21,850.08點，上漲90.43點，漲幅0.42%，成交量2,314.25億元，三大法人賣超47.48億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超20.53億元，投信買超24.77億元，自營商賣超（合計）51.73億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.9億元，自營商（避險）賣超48.83億元。
台積電（2330）今收平盤947元，鴻海（2317）重回180元，收181元，漲幅逾2%。AI股中緯創（3231）連三紅，站上季線收103元，漲幅近2%，然股王信驊（5274）遭美系外資降評，目標價由5,150元下調至4,765元，重挫至跌停4,270元，失守季線。原物料族群表現較為亮眼，塑化股、造紙指數漲幅逾2%，鋼鐵股漲幅近1%，其中台聚（1304）、中石化（1314）上漲超過4%，台化（1326）、亞聚（1308）也有超過3%的漲幅，台化重回40元，收40.65元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言