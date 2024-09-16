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台股上漲90點 三大法人賣超47.48億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股16日盤中雖一度翻黑，但午盤後買單拉抬，收在21,850.08點，上漲90.43點，漲幅0.42%，成交量2,314.25億元，三大法人賣超47.48億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超20.53億元，投信買超24.77億元，自營商賣超（合計）51.73億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.9億元，自營商（避險）賣超48.83億元。

台積電（2330）今收平盤947元，鴻海（2317）重回180元，收181元，漲幅逾2%。AI股中緯創（3231）連三紅，站上季線收103元，漲幅近2%，然股王信驊（5274）遭美系外資降評，目標價由5,150元下調至4,765元，重挫至跌停4,270元，失守季線。原物料族群表現較為亮眼，塑化股、造紙指數漲幅逾2%，鋼鐵股漲幅近1%，其中台聚（1304）、中石化（1314）上漲超過4%，台化（1326）、亞聚（1308）也有超過3%的漲幅，台化重回40元，收40.65元。

外資 自營商

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