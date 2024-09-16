外資上週賣超463億 新光金中信金連4週居買賣超冠軍
台股上週反彈上漲324.46點，收在21759.65點。根據證交所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣463.33億元，其中新光金與中信金為連續4週分列外資買超及賣超冠軍。
上週外資賣超前3名上市公司分別為中信金遭賣超14萬6087張、開發金4萬8342張、廣達4萬6166張。
外資買超前3名包括新光金獲買超21萬7039張、長榮航2萬5044張、玉山金1萬4037張。
自8月底新光金的金金併三角戀發生以來，新光金與中信金已連續4週分列外資買超、賣超排行榜第1名。
根據證交所統計，今年初至9月13日止，外資累積賣超台股金額擴大到6023.13億元；外資總持有股票市值為30兆4585億元，占全體上市股票市值的43.99%。
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