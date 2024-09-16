台股上揚90點收21,850點站上月線 台積電收平盤947元

台股16日順利站上月線、半年線，目前上檔唯一遭季線（22,386點）反壓，終場收21,850.08點，漲90.43點、漲幅0.4%，成交金額2,314.2億元。另外，櫃買指數收漲0.3%。台積電（2330）收平盤947元。

科技族群漲跌互見，其中日月光投控（3711）收漲4.7%，成交量逾2.1萬張。摩根士丹利（大摩）將評等由「中立」升至「優於大盤」、目標價由172元升至180元，由於台積電為輝達（NVIDIA）代工晶片，將對日月光投控2026年的營收添利多，後市展望可期。

另外，鴻海（2317）、廣明光電（6188）、緯穎（6669）、緯創（3231）、世芯-KY（3661）、英業達（2356）、健策（3653）等紛紛上攻；反觀信驊（5274）鎖跌停至4,270元、大跌470元。大摩將評等降至「中立」、目標價由5,150元降至4,765元，主因是其估值已達高峰、盈利修正範圍縮小，以及NVIDIA Blackwell延遲等影響。

其他強勢族群還包括，面板族群的群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）紛紛爆量上攻，皆收漲逾4%以上，其中群創更收漲9.1%、爆量逾19.7萬張。塑膠工業族群的台聚（1304）、中石化（1314）、亞聚（1308）、台化（1326）、台塑（1301）、國喬（1312）等表現強勢。

法人分析，NVIDIA執行長黃仁勳一句Blackwell產品需求強勁，帶動上周指數連二日上漲，並站上5日、10日均線，技術指標短線上對多方有利。另外，根據歷史經驗，過往中秋節假期後十日的上漲機率達七成。

不過，中秋假期及美國FOMC會議前，投資觀望氣氛仍濃，股市成交量偏低，較難引領台股上演反彈上攻戲碼。

本周觀察重點為FOMC會議將公布九月和日本央行的利率決議和季度經濟報告，也將為市場對未來經濟方向定調。

操作上仍建議嚴控持股、汰弱留強。選股方向建議以先進半導體設備、光通訊、蘋概股、壽險、運動概念股、航空、散裝及汽車零組件等族群。