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股王信驊盤中慘跌停 大摩降評至「中立」、目標價也降至4,765元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
股王信驊16日盤中慘跌停。中通社
股王信驊16日盤中慘跌停。中通社

股王信驊（5274）16日盤中慘跌停至4,270元、大跌470元。摩根士丹利（大摩）將評等降至「中立」、目標價由5,150元降至4,765元，主因是其估值已達高峰、盈利修正範圍縮小，以及輝達（NVIDIA）Blackwell延遲等影響。

大摩科技產業分析師楊泓極表示，全球雲端資本支出進入中後期周期，目前已進入第六季度，根據歷史經驗該周期通常在6至8個季度達到高峰，增長率超過50%，因此代表後續增長速度放緩，相關產業的股價可能表現不佳。此外，非AI雲端市場的復甦預計在第4季進入較為不利的季節性周期。

展望2025年，雖然雲端服務供應商（CSP）的支出預期仍樂觀，主要供應商仍計劃大量採購新型晶片，但晶片驗證的時間延遲，可能推遲大規模系統的量產。

其中，他指出，股王信驊目前的市場預期可能過高。雖然信驊短期內的盈利表現預計會優於預期，第3季度營收增長可達45%-50%，但其高達400萬台的BMC出貨量，由於部分出貨提前及出貨減少，因此對2025年的表現感到擔憂，也下調了2025年的盈利預測，也將信驊評等降至「中立」、目標價由5,150元降至4,765元。

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