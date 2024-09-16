老是追高殺低錯過大V轉？大盤樂觀悲觀怎麼看？達人教學：留意「市場寬度指標」

【文．玩股X檔案】

在股票市場上，你常會聽到大盤處在高位階或是低位階，或者市場情緒偏向樂觀或是悲觀...但問題是位階高或低，樂觀或是悲觀，是否有數據或標準來做衡量？

今天文章與你探討市場寬度指標！

市場寬度：指數成分股收盤價高於移動均平均線的百分比。

在S&P500指數當中，最常搭配的移動平均線為50MA、200MA；或用20MA、50MA、200MA分別代表短期、中期、長期均線。

市場寬度指標，主要用來衡量市場之極。這裡的極指的是極度樂觀與極度悲觀。

市場處在多頭時期，情緒偏向樂觀，但過度樂觀則資金湧向多數成分股，這時候指數成分股大於均線的百分比就會拉高！反之...

市場處在空頭階段，情緒偏向悲觀，但極度悲觀則資金撤出多數成分股，這時候指數成分股大於均線的百分比就會降低!

這市場之極，極的定義在S&P500或國際上的用法，把它定義在85%與15%，也就是...

短期頂部（該賣）：20MA、50MA市場寬度指標接近或高於85% 短期底部（該買）：20MA、50MA市場寬度指標接近或低於15% 長期頂部（該賣）：200MA市場寬度指標接近或高於85% 長期底部（該買）：200MA市場寬度指標接近或低於15%

若將這市場指標的用法與買賣標準，用在加權指數身上到底好不好用？或可不可用？

這裡先說結論：可用！若就好用程度，「找買點」比找賣點還好用！

若把市場寬度指標運用在加權指數，台股常用的短、中、長期均線，分別是20MA（月線）、60MA（季線）、240MA（年線）。

同樣用來觀察大於均線的百分比，你可以看到8月5日，短期8.91%、中期14.71%，雙雙低於15%。

短期、中期低於15%代表適合買進，因此8月5日、8月6日買則會抓到V轉買點。

但若是要找市場寬度指標＞85%來當作賣點觀察，可以說是幾乎找不到...因此找賣點的部分，就加權指數結合市場寬度，降低標準應該會比較好。

就我個人的偏好用法，賣點則是大於75%，買點持續沿用小於15%。

為何市場寬度放在加權指數＞85%不容易出現？

你有聽過「拉積盤」？也就是拉台積電、出中小型股，或拉權值股、出中小型股；如台積電、鴻海、聯發科、廣達、富邦金、日月光投控、台達電。

這就會讓大盤的市場寬度，很難靠近或大於85%，這也就是我觀察大盤市場寬度，找買點好用過找賣點的原因。

剛才只是觀察短期、中期市場寬度，別忘了還有長期市場寬度...

長期市場寬度：大於年線%低於15%找買點。

若符合條件，通常則為回測5年線與10年線等級的大轉折。

以加權指數市場寬度，符合短、中、長期皆低於15%有2次達標。

一次是在2022年10月21日，另一次則是在2020年3月13日～3月20日。

加權指數市場寬度低於15%通常只維持幾天不會太久，也就是說這種十年一次財富重分配的機會，市場寬度指標抓得到。

若搭配加權指數月K棒，月K+60均相當於五年線，月K+120均相當於十年線。

十年一次財富重分配的V轉買點，就在2020年3月中與2022年10月底，也就是加權指數長期市場寬度＜15%的時機。這時機對應月K棒，同樣都是大V型轉折買點！

當時造成市場崩跌的原因，若您有印象：2020年新冠肺炎爆發全球大流行、2022年則是美聯準會為抗通膨，暴力且連續升息。

文章到現在，持續印證市場寬度套用在加權指數，可用，且找買點相對找賣點更好用。

短期買點：20MA市場寬度＜15% 中期買點：60MA市場寬度＜15% 長期買點：240MA市場寬度＜15%

一旦符合條件代表機會來臨，通常都是大V甚至是深V轉折買點。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：如何抓到大V轉折買點？大盤「樂觀」還是「悲觀」？留意市場寬度指標警示？！