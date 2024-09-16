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台積電休息 但這兩檔化學供應鏈股盤中攻漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台股16日盤中於平盤附近震盪，台積電（2330）股價小跌，不過相關化學供應鏈股群起上揚，達興材料（5234）、晶呈科技（4768）盤中漲停亮燈，中華化（1727）、上品漲幅超過半根停板，勝一（1773）、三福化（4755）漲幅逾4%。

化學股中以達興材料漲勢最為兇猛，今拉出第二根漲停板至226元，再刷新歷史高價。晶呈科技以202.5元開出，股價急拉至漲停222元，而勝一近日在投信買盤簇擁下，連連上漲攻高，今一度衝上183元，創下波段新高；三福化以131元開高，直接站上季線，盤中漲幅逾4%。

達興材料董事長林正一在致股東報告書中指出，在2奈米先進製程及先進封裝有多項新產品，正與半導體客戶共同開發驗證中，目前半導體材料新廠已建置建完成，並設置數條高潔淨度生產線，新產品將於今年加入量產。

公司預期下半年將有五、六項目前驗證中的產品導入量產，有望帶動半導體相關營收占比達一成大關，助攻整體獲利。

達興材料8月營收3.5億元，月減3.95%，年減11.53%，累計前8月營收26.93億元，年減6.52%。第2季營益率14.6%較首季12.68%增加，不過年減0.58個百分點。稅後純益1.44億元，季增26.1%，年減4.4%，每股純益1.4元。

晶呈科技特殊氣體產品應用於半導體前段、半導體後段封裝、平面顯示器前段等重要製程，客戶包含全球半導體、記憶體大廠。

為因應客戶需求，晶呈持續擴充新產能，一廠已完成C4F6二級製造設備建置，今年將陸續出貨；二廠規劃四級製造生產氟氮(F2/N2)已經完成，出貨將依客戶需求而定。

晶呈科技8月營收0.88億元，月減2.31%，年增35.97%，累計前8月營收6.72億元，年增19.02%。

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