中秋節前夕市場觀望美降息 台股盤中量縮平盤震盪

中秋節前投資人陷入觀望，靜待美國聯準會（Fed）降息結果，台股今天早盤平盤震盪，截至10時45分，集中市場指數小漲3.89點，報21763.54點，成交值約新台幣1203億元。

上週五美股續漲，激勵台股今天表現，不過週二中秋節台股17日是逢休市，投資人陷入觀望，尤其美國聯邦公開市場委員會（FOMC）本週即將開會，預料啟動降息，可能降息幅度1碼（0.25個百分點）或2碼，將牽動台股後勢，市場靜待美國降息結果出爐。

3大科技權值股，台積電今早盤開高，但盤中由紅翻黑，最多下跌新台幣4元至943元；鴻海最多小跌1元至175元；聯發科最多下跌25元至1100元。

市場資金移轉到低基期的傳產股，台灣碳交易平台即將於10月2日上線，環境部日前也開會，初步建議碳費起徵費率介於每噸300至500元，激勵碳權概念股。造紙族群今股價齊揚，華紙盤中最多大漲4.5%，永豐餘、榮成漲幅也都超過2%。

前陣子股價頻頻破底的塑化族群，也展開跌深反彈，台塑四寶今天股價齊揚，台化站回40元大關之上。中石化、台聚、亞聚、台達化、國喬盤中同步上揚，漲幅皆超過3%。

保德信PGIM中小型股基金經理人柯鴻旼分析，全球焦點聚焦FOMC會議結果，包括降息幅度與速度為觀察重點，市場亦將持續關注美國總統大選前的選情動態，預料短線觀望氣氛將持續影響美股與台股投資情緒。

柯鴻旼觀察，台股12日跳空上漲，技術指標出現黃金交叉，13日重返半年線位置，對於短多有利，但由於月、季線反壓仍大，須待成交量能放大化解上檔賣壓。