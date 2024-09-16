降息在即 原物料反攻？ 塑化、鋼鐵、造紙強漲

美國聯準會（Fed）即將啟動降息循環，外界普遍預期Fed在9月17、18日會議將決議至少降息1碼，塑化、鋼鐵、造紙等原物料族群走勢強勁，塑膠、造紙指數盤中漲幅逾2%，鋼鐵、油電燃氣漲幅逾1%，台塑四寶皆上漲，台塑（1301）漲幅逾3%，台化（1326）盤中站回40元。

高盛分析師先前指出，美國聯準會和歐洲央行降息有助支撐工業和消費需求，將帶動國際大宗商品價格上揚，分析師解釋，美國在非衰退的情況下降息，通常會帶動大宗商品上漲，尤其是金屬，石油次之，金屬當中又以銅和黃金尤甚。

原物料族群中，以塑膠、造紙表現較為強勢，塑膠股中台達化（1309）、中石化（1314）、三芳（1307）、台聚（1304）盤中漲幅超過3%，台塑今一度大漲至49.25元，但遇到月線反壓，漲勢略為收斂，盤中漲幅約3%，台化漲幅逾2%，重回40元，而南亞（1303）漲勢較弱，上漲近1%。

造紙族群中榮成（1909）盤中漲幅逾3%，士紙（1903）、華紙（1905）、永豐餘（1907）都上漲超過2%；鋼鐵部分，佳大（2033）攻上漲停板至19.35元，中鴻（2014）、燁興（2007）漲幅逾3%，海光（2038）、新鋼（2032）、允強（2034）等漲幅逾2%，中鋼（2002）也有近2%的漲幅。

國際油價9月10日重挫，倫敦布倫特原油價期貨價格跌破每桶70美元，創下近三年來新低，但12日起國際油價連兩天收紅，都支撐泛用樹脂報價回穩。

法人認為，美國確定9月降息，有助大陸外銷加工業逐步進入旺季，帶動原料市場需求和行情走揚，挹注石化上下游廠商營運。

展望第四季，台塑四寶持樂觀看法，認為第4季為傳統旺季，加上歐美降息、中國大陸推刺激經激措施，有望帶動需求回溫。台塑指出，受惠於歐美降息，美國房貸利率下降，將提振房地產相關產品需求，加上PVC及PP等產品需求預計回升，都將有助石化產品需求增加。